تبوك 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستسلّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مشروع مبنى المدرسة الثانوية الثامنة عشر في حي الياسمين في مدينة تبوك، الذي يتكوّن من دورين ويضم فصولًا دراسية ومكاتب إدارية بالإضافة إلى مرافق تعليمية ومساندة، وقد بلغت تكلفة المشروع أربعة ملايين ريال.ونوّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، باهتمام وحرص سمو أمير منطقة تبوك في متابعة المشاريع التعليمية وما توليه الوزارة بتوجبهات معالي وزير التعليم في هذا الصدد في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة, لتطوير البيئة التعليمية وإنشاء المزيد من المدارس النموذجية الفاعلة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.// انتهى //13:25ت م0063