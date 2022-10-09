القاهرة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسعقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم أمس في القاهرة اجتماعًا مع معالي وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لجمهورية مصر العربية.وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين المصريين لأداء نسكهم بسهولة ويسر، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح معالي وزير الحج والعمرة أن الزيارة تأتي ضمن توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وضمن الجهود المستمرة بين البلدين لتسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة بطمأنينة ويسر، لافتًا النظر إلى التسهيلات المتعددة التي تتيحها الجهات المعنية في المملكة لاستقبال المعتمرين من جميع أنحاء العالم.من جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق عن ترحيبه بزيارة معالي وزير الحج والعمرة والوفد المرافق له، منوها ًبالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديره للجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار وتوفير كل أوجه الرعاية لهم.// انتهى //13:27ت م0064