الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستستضيف جامعة الملك سعود ممثلةً بكرسي أبحاث الرعاية الصحية المبنية على البراهين وبالتعاون مع المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للرعاية الصحية المبنية على البراهين والأكاديمية الطبية الافتراضية، المؤتمر التاسع للجمعية الدولية للرعاية الصحية المبنية على البراهين خلال الفترة من 17 - 18 أكتوبر 2022م.وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة لبنى بنت عبدالرحمن الأنصاري، أن المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان (المزيد حول الانتقال بالبراهين العلمية إلى التطبيق وترك الأثر في الرعاية الصحية)، يعدّ من المؤتمرات المهمة في مجاله حيث استقطب اهتمام العديد من المتحدثين من مختلف دول العالم، حيث يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 55 متحدثاً وخبيراً يشاركون بأوراق علمية في أكثر من 20 جلسة علمية تتنوع بين محاضرات رئيسية ومحاضرات عامة وحلقات نقاش بالإضافة إلى ورش عمل وجلسات مصاحبة.وأشارت إلى أن المؤتمر سيعقد افتراضياً لتمكين أكبر عدد من المهتمين من مختلف دول العالم لحضور هذا اللقاء العلمي المهم، حيث ستتاح جلسات المؤتمر للجميع للمشاهدة والمشاركة مباشرة من كل مكان بالعالم وسيتم تسجيل هذه الجلسات العلمية ليتمكن الجميع من المسجلين الاطلاع عليها طوال شهر أكتوبر 2022 م.ودعت المهتمين وخصوصاً الممارسين الصحيين للتسجيل في المؤتمر مبينة أن التسجيل متاح على الرابط (https://medicalacademy.org/9thISEHC)، مبينة أن المؤتمر تم اعتماده على أنه ساعات تعليم طبي مستمر بواقع 16 ساعة.// انتهى //13:29ت م0066