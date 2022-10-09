الحُرّث 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسنفّذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان بالشراكة مع صحة جازان أمس، برنامج "الاستشاري الزائر" وذلك بمستشفى الحُرّث العام.وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد الحازمي، أن إجمالي عدد الكوادر الطبية المشاركة في الزيارة بلغ 58 استشاريًا وأخصائيًا وفنيًا في كافة التخصصات، قدموا الخدمات الطبية لـ 636 مستفيدًا، وتم تأمين الأدوية لـ 311 مستفيدًا، فيما تم تحويل 80 حالة لعدد من المستشفيات المركزية بجازان.يُذكر أن برنامج "الاستشاري الزائر" يعد من أبرز البرامج التطوعية التي تنفذها الجمعية لتعزيز العمل التطوعي الصحي وتقديم خدمات صحية مميزة بالتعاون مع صحة جازان بكافة محافظات المنطقة.// انتهى //13:35ت م0068