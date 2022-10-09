تونس 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022م واسأحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي ثلاث عمليات هجرة غير شرعية عبر سواحل منطقة سجنان بمحافظة بنزرت شمال تونس، وإيقاف 19 مهاجراً غير شرعي.كما تمكن الأمن من مصادرة مركب وعدد من التجهيزات الأخرى بمنطقة زلية من عمادة أم مادن ببنزرت كان مالكوها يستعدون لعملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.وقد تم تقديم الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //13:38ت م0070