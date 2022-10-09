بريدة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء جائزة القصيم للتميز والإبداع، بعد غدٍ الثلاثاء، حفل إطلاق جائزة القصيم للتميّز والإبداع في دورتها الثالثة، وذلك بمقر إمارة المنطقة.وتأتي الجائزة كإحدى المبادرات الإستراتيجية في المنطقة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والأفراد في عملية التنمية الشاملة، بالإضافة إلى نشر ثقافة التميز والإبداع في المجالات كافة، وإبراز النماذج المتميزة من المؤسسات والأفراد، لتكون نماذج واقعية ومحفزة يُفتخر ويُحتذى بها على مستوى المنطقة والمستوى الوطني.وأوضح الأمين العام للجائزة أحمد الشبل، أنه تم اعتماد سبعة فروع للجائزة في دورتها الثالثة وهي : (التميز المؤسسي ، والتميز بالبحث العلمي والابتكار ، وتنمية الاعتدال والوسطية ، والتميز في الريادة الرقمية ، والتميز في ريادة الأعمال والصناعة ، والتميز الثقافي والإعلامي ، والتميز الوطني)، بالإضافة إلى جائزة تقديرية تُمنح من خلال ترشيح مجلس الأمناء.// انتهى //13:39ت م0071