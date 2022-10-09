بريدة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أمين المنطقة بتخصيص ميدان باسم "ميدان المعلم " في جميع مدن ومحافظات المنطقة، تكريمًا لمعلمي الأجيال واعترافًا بدورهم التربوي والعلمي وما يبذلونه من جهود في مسيرة العلم والتعليم ، وتربية الأجيال وأثرهم البالغ على الطلاب والطالبات لخلق قدوة حسنة للأجيال .ونوّه سمو أمير القصيم بالدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة لتهيئة البيئة الملائمة لضمان سير العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب والطالبات، وتعزيز الروح المعرفية، وتوجيههم وإرشادهم واصفاً سموه أهمية دور المعلم والمعلمة ليكونا قدوة للطلاب والطالبات ليصبحوا فاعلين لخدمة وطنهم ومجتمعهم.// انتهى //13:44ت م0073