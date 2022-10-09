جدة 13ربيع الأول 1444هـ الموافق 9 أكتوبر 2022م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //13:45ت م0075