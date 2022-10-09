الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" في مكتبه بقصر الحكم اليوم نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ومدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب.واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الجمعية وخططها الإستراتيجية والبرامج والأنشطة التي تخدم الأيتام.وأشاد سموه بالجهود المبذولة في خدمة هذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع.// انتهى //13:48ت م0076