القاهرة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستعقد إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية ( أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء ) اليوم، الاجتماع الختامي للبرنامج التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير الإقليمية، بالتعاون مع البنك الدولي والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، وذلك مدة يومين بمدينة الرياض.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة (إدارة الطاقة) في بيانها الصادر اليوم، بأن البرنامج التجريبي لوظائف السوق وآلية التسعير الإقليمية يعد إحدى الأدوات المهمة التي ساهم بها البنك الدولي ضمن جهوده المتعددة في إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب كونها وسيلة للتحقق من قابلية السوق للتنفيذ على أرض الواقع من خلال العمل به كنموذج مُصَغّر في محاولة لمعالجة العقبات التي قد تطرأ أثناء التدريب عليه.وأوضحت مديرة إدارة الطاقة بالجامعة العربية الوزير مفوض المهندسة جميلة مطر من جانبها، أن الهدف من البرنامج التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير الإقليمية هو خلق بيئة آمنة للدعم العملي للدول الأعضاء لأداء وظائف السوق الرئيسة إلى جانب محاكاة المعاملات التجارية المختلفة باستخدام صيغ التسعير.وأضافت أن البرنامج يهدف أيضًا إلى بناء مجموعة من الخبراء من كل دولة لتشكيل نواة الفرق الفنية للجان السوق العربية المشتركة للكهرباء، مشيرة إلى أن البرنامج التجريبي يتكون من 6 مراحل، تم الانتهاء من مراحلها الخمس السابقة خلال عامي (2021، 2022) ليكون الاجتماع الختامي في المرحلة السادسة والأخيرة للبرنامج تتوجيًا لجهود امتدت طوال هذه الفترة.// انتهى //13:54ت م0077