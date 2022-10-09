الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسينطلق "موسم الدرعيّة 2022"، في نسخته الثانية، يوم الخميس 20 أكتوبر، والذي يستمر حتى الـ(22) من فبراير 2023، ويتضمن إقامة العديد من البطولات الرياضية العالمية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، التي تستهدف الزوار من داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في الدرعية التاريخية (الوجهة السياحية العالمية المميزة).ويعود "موسم الدرعيّة 2022" إلى المشهد مجددًا، بداية من حفل الافتتاح الذي سيعلن من خلاله عن حزمة من البطولات والفعاليات التي تنتظر ضيوف الموسم من مختلف الفئات العمرية، على مدى أربعة أشهر متواصلة.وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس لجنة (موسم الدرعية): "نسعد بقرب انطلاق موسم الدرعية 2022 في المدينة التاريخية التي تحظى بإرثٍ تاريخي كبير، ومكانة تراثية وجغرافية عريقة، كونها ضمن المواقع المدرجة على قائمة التراث العمراني العالمي "اليونسكو"، حيث تأتي إقامة الموسم للمرة الثانية، لتؤكد حرصنا جميعًا على إبراز هذا التاريخ العريق، وبما ينعكس إيجابًا على حضور السياح من أنحاء العالم كافة".وأضاف سموه: "ما حققته الفعاليات والاستضافات الرياضية من نجاحات كبرى في الدرعية، والتي تمثلت باستضافة سباقات فورمولا إي، وبطولة العالم للوزن الثقيل، إلى جانب احتضانها النسخة الأولى من موسم الدرعية، يعدّ محفزًا لإقامة الموسم للمرة الثانية، وهنا أدعو الجماهير كافة، من داخل وخارج المملكة، للمشاركة في هذا الموسم، والاستمتاع بما يُقدم فيه من فعاليات".من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو، أن الدرعية تعد موقعًا ملائمًا لاستضافة المناسبات الإقليمية والعالمية كافة في شتى المجالات، وقال: "يغمرنا الحماس لرؤية أعداد كبيرة من الزوار، وهم يتوافدون من أنحاء العالم كافة في الموسم الجديد، ونتطلع إلى إشباع شغفهم بتجارب رياضية وترفيهية ممتعة".ويسعى "موسم الدرعيّة 2022" إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية والاقتصادية، من خلال تطوير قطاع الفعاليات في المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية كافة، وتقديم فعاليات جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني وحيوية المجتمع.وكانت الدرعيّة التاريخية قد حققت نجاحًا عالميًا؛ باستضافتها العديد من الفعاليات الرياضية الدولية، بحضور عدد كبير من الجماهير السعوديّة والسيّاح، إلى جانب نجاحها في تنظيم عددٍ من الفعاليات الثقافية والترفيهية والسياحية العالمية.// انتهى //14:51ت م0093