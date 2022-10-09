الجبيل 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسيمثل تدشين مشروع شبكة السكة الحديدية بالجبيل الرابط بين شبكة قطار الشرق وشبكة قطار الشمال، الذي يمتد على طول 193 كم، ويربط الجبيل الصناعية (1) و (2)، وميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري، مرحلة مهمة وداعمة للقطاع اللوجستي في المملكة.وتوفر شبكة المشروع الجديد خدمة نقل المنتجات والمواد عبر السكك الحديدية بين المنشآت والموانئ في الجبيل مع إمكانية الوصول إلى المناطق الأخرى المتصلة بشبكة السكك الحديدية في المملكة.ويهدف المشروع إلى دعم وتحفيز الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إلى جانب رفع معدلات النقل بالسكك الحديدية وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى بما يعزز من كفاءة وموثوقية القطاع اللوجستي، كما يهدف إلى توفير حلول نقل آمنة وصديقة للبيئة تحسن من مستوى جودة الحياة، حيث من المتوقع تخفيض الانبعاثات بأكثر من 70% وإزاحة أكثر 200 ألف شاحنة في المرحلة الأولى من التشغيل تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.ويأتي التدشين تمهيداً للتشغيل التجاري، الذي سيشمل تشغيل 3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري لنقل نحو 125 ألف حاوية سنويًّا إضافة إلى تشغيل رحلتين يوميًّا إلى ميناء الملك فهد الصناعي، كما سيخدم المشروع المنشآت الصناعية في المنطقة حيث سيسهم أيضاً في نقل أكثر من 300 ألف حاوية سنوياً بواقع رحلتين يومياً من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وبذلك سيسهم المشروع في تأصيل وتمكين جهود المملكة في جانب المحافظة على البيئة وتفعيل مبادراتها في هذا التوجه والوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، وبما يتوافق مع خطط البلاد التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي.// انتهى //15:02ت م0096