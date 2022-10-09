القاهرة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية العدد (44) من مجلته العلمية المتخصصة والمحكمة "الطفولة والتنمية" التي خصصت ملفًا كاملاً حول "الطفل والتكنولوجيا"، لتسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا على الأطفال في الحاضر والمستقبل، وأهمية تهيئة الأطفال للتمكن من الثورة التكنولوجية بفرصها والتحذير من مخاطرها.وأوضح أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية المشرف العلمي على مجلة "الطفولة والتنمية" الدكتور حسن البيلاوي في بيان للمجلس اليوم، أن ملف العدد "الطفل والتكنولوجيا" تضمن عددًا من الموضوعات، منها "أدب الطفل والتحول الرقمي"، و"التقنية الرقمية ودورها في أدب الطفل"، و"الطفل والتكنولوجيا: إيجابيات وسلبيات"، و"أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية في تربية الأطفال"، و"تكنولوجيا الألعاب الإلكترونية وعلاقتها بالتنشئة الاجتماعية في مرحلة الطفولة المبكرة".وبين أن العدد تضمن أيضًا مجموعة من الدراسات والمقالات، منها "الانعكاسات النفسية والاجتماعية لانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين في ضوء التقارير الدولية (2010 – 2021)"، و "تمكين الطفل العربي لمهارات القرن الحادي والعشرين"، و "الرصد الإكلينيكي للمخاطر النفسية والصحية والاجتماعية لدى فئات مختلفة من الأطفال المصريين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وإستراتيجيات التصدي لها"، فضلاً عن استعراض تقرير اليونيسف "حالة أطفال العالم لعام 2021 حول تعزيز الصحة النفسية".// انتهى //15:05ت م0097