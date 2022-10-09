عام / "تقني عرعر للبنات" يعلن مواعيد التسجيل والقبول للفصل التدريبي الثاني
الأحد 1444/3/13 هـ الموافق 2022/10/09 م واس
عرعر 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واس
اعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر عن مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني ١٤٤٤هـ لبرنامج الدبلوم الصباحي لتخصصات (العناية بالشعر - العناية بالبشرة - تصميم الأزياء).
وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 - 3 - 1444هـ ويستمر حتى 2 - 4 - 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني: "قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.
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