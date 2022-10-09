عرعر 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر‬ عن مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني ١٤٤٤هـ لبرنامج الدبلوم الصباحي لتخصصات (العناية بالشعر - العناية بالبشرة - تصميم الأزياء).وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 - 3 - 1444هـ ويستمر حتى 2 - 4 - 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني: "قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //15:05ت م0098