الدوحة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بقيمة بلغت 45.41 نقطة، أي ما نسبته 0.35 %، ليصل إلى 12 ألفاً و983.29 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 114 مليوناً و945 ألفاً و485 سهماً، بقيمة بلغت 359 مليوناً و962 ألفاً و625.440 ريالاً، نتيجة تنفيذ 7247 صفقة في جميع القطاعات.وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:06ت م0099