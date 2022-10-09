الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسوقّعت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم مشترك مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بهدف دعم منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني في المجال الهندسي.ووقّع المذكرة عن الهيئة أمينها العام المهندس عبد الناصر العبد اللطيف في حين مثل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني المدير العام الدكتور عبدالله الوليدي.وأوضح المهندس العبد اللطيف أن هذه المذكرة تُركز مستهدفاتها على عدة مجالات تتعلق بالتراخيص وتطبيق معايير التعليم الإلكتروني اللازمة نحو تحقيق متطلبات واحتياجات سوق العمل، إضافةً إلى إعداد برامج تدريبية مشتركة عبر المنصّة الوطنية للتعليم الإلكتروني، والتي من شأنها تمكين المتخصصين في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني إلى جانب تطوير وتنظيم منظومة منصات التعليم الإلكتروني، واعتماد برامج تدريبية نوعية في مختلف التخصصات الهندسية وتبادل الدراسات والتجارب والنتائج حول مستقبل التعليم الإلكتروني في المسارات الهندسية والفنية للوصول إلى مستهدفات التنمية المستدامة في هذا المجال.وأكّد أن المذكرة تُعنى بتعزيز جودة ممارسة التعليم والتدريب الإلكتروني تجاه المهندسين والمهندسات وطلاب وطالبات البرامج الهندسية في المملكة بما يسهم في رفع مستوى القدرات الفنية والمهنية وإكسابهم المهارات لتطوير فرصهم مما ينعكس إيجابًا على مستوى القطاع الهندسي والعاملين فيه.من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله الوليدي، أن المركز يسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحقيق التكامل مع مختلف الجهات للوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تنمية القدرات والمهارات اللازمة في قالب يحفّز على التطوّر والابتكار، ويضمن الاستدامة وفق أسس علمية راسخة ومرنة، من شأنها رفع كفاءة رأس المال البشري.وأضاف أن المركز يهدف من خلال تعاونه مع الهيئة إلى إتاحة عدد من الخدمات النوعية التي تسهم في تمكين وصقل الكوادر الهندسية من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني، وإتاحة الوصول والاستفادة من خدمات المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX وفق حوكمة تضمن الجودة وتكافؤ الفرص وتحسين خبرة المتعلم، وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة بين الطرفين.// انتهى //15:10ت م0100