نجران 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي نجران الأدبي الثقافي سعيد بن علي آل مرضمة .وأكد سموه خلال اللقاء أهمية التركيز على فئة الشباب والفتيات، وتبني مواهبهم الأدبية ومضاعفة العمل وفق رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها نحو بناء مجتمع حيوي في بيئة إيجابية، مثمناً جهود النادي وما يقدمه من مبادرات ومشاريع وإصدارات لخدمة الحركة الثقافية والأدبية بمنطقة نجران.// انتهى //15:18ت م0101