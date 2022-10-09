الرياض 13 ربيع الأول1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسوقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الملك خالد بمقر الوزارة اليوم، مذكرة تفاهم ثنائية بهدف رفع مستوى التعاون في مجال التخطيط الحضري وبما يحقق المستهدفات بين الجهتين ويساعد في تسهيل إجراءات مجالات العمل المشتركة.ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في توقيع المذكرة معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي حشاني، في حين مثل مؤسسة الملك خالد صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي للمؤسسة.وتأتي مذكرة التفاهم لرفع مستوى التعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الملك خالد، وتعزيز التعاون في مجال التخطيط الحضري فيما يقع ضمن اختصاصات الطرفين، كما تتيح الاتفاقية مشاركة المؤسسة في ترجمة سياسات البعد الاجتماعي ضمن الإستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات الإقليمية والمحلية، إضافة إلى التنسيق بين المرصد الحضري الوطني التابع للوزارة والمؤسسة فيما يتعلق بالمؤشرات والدراسات الحضرية.يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتخذت منهجاً تشاركياً مع الجهات والقطاعات ذات التأثير المباشر في تنمية المدن لمواجهة التحديات التي تواجه تطوير المدن السعودية مما يسهم في تنسيق الجهود وتسريع تنفيذ المشاريع وتعظيم مكاسبها بما يحقق الأهداف المتمثلة في مدن سعودية أكثر تميزاً وجودة حياة وتنافسية واستدامة حضرية.// انتهى //15:24ت م0104