جاكرتا 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب جزيرة جاوة الإندونيسية.وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية في بيان اليوم: إنه من غير المحتمل أن يتسبب الزلزال في وقوع موجات مد عاتية "تسونامي"، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 12 مترًا قبالة الجزيرة المكتظة بالسكان، وكان مركزه على بعد 131 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.// انتهى //15:37ت م0105