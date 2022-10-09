جيزان 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسدشّنت جمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان - اليوم -، مشاريعها للعام الحالي 2022، بتكلفة إجمالية تبلغ 3,748,000 ريال، وذلك ضمن اتفاقية الجمعية مع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وأوضح رئيس الجمعية مصعود السلمي، أن مشاريع الجمعية للعام الحالي شملت تسليم ست وحدات سكنية للمستفيدين، والشروع في بناء أربع وحدات سكنية للأيتام، وتنفيذ أعمال الترميم لـ 18 منزلًا ، والعمل على توفير 200 مقعد تدريبي للفتيات المستفيدات لتعلم فنون الخياطة والتطريز.وأكد سعي الجمعية لتعزيز برامجها للمساهمة في تعزيز مستوى جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من خدماتها.// انتهى //15:55ت م0114