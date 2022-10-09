الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساختُتِمتْ اليوم فعاليات "هاكاثون الريادة في الابتكار الصناعي"، الذي نظمته وزارة التعليم بالتعاون مع مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، خلال الفترة من 10 إلى 12 ربيع الأول 1444هــ في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 30 جامعة سعودية، والقطاعين العام والخاص؛ للعمل على أكثر من 65 مشروعاً.وتصدرت الجامعات السعودية قائمة المشاريع الفائزة، حيث كانت منافسات الفرق المشاركة ضمن مجالات (التقنية في خدمة الإنسان، واستدامة المياه، والوقود الكهربائي، والهيدروجين الأخضر).كما شهد الهاكاثون فوز ثلاثة مشاريع إبداعية واعدة، وهي: مشروع "SAvetro" لتقديم حلول للتنقّل من أجل المستقبل؛ شارك بتقديمه فريق من نادي التصنيع في جامعة الملك عبدالعزيز، ومشروع "3D & IOT ICS"، وهو برنامج لتنظيم مشاريع البناء بإنترنت الأشياء والنمذجة ثلاثية الأبعاد بتقنية الدرون قدمه فريق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافةً إلى مشروع "BlindLine"، وهو جهاز ذكي لدعم تعلّم لغة برايل؛ قدمه فريق من جامعة الأمير محمد بن فهد. وستحصل الفرق الثلاثة الفائزة في الهاكاثون على الدعم من مُسرعة أوكساجون؛ لفرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع.يُذكر أن الهاكاثون شارك في تعزيز ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال، واكتشاف الموهوبين في الجامعات السعودية ومنظوماتها البحثية، حيث تفخر المملكة اليوم بالطاقات الوطنية المواكبة للتطوّر وإحداث الاستدامة، كون طلبة الجامعات والباحثين هم الرافد الأساسي لبناء المستقبل وازدهاره.// انتهى //15:56ت م0115