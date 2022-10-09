الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستوّج المصارع السعودي نبيل هوساوي بذهبية بطولة العالم للأساتذة في المصارعة الرومانية لوزن 100 كجم، بعد فوزه على منافسه النرويجي بالنقاط بنتيجه 4 - 3.وكان هوساوي قد وصل للنهائي بعد فوزه في دور ربع النهائي على منافسه الأمريكي بالتفوق الفني 8 - صفر، وبذات النتيجة أكد تفوقه في دور نصف النهائي بالفوز أمام منافسه المجري.يذكر أن البطولة أقيمت في بلغاريا، وحقق فيها البطل السعودي هوساوي برونزية المصارعة الحرة في ذات الوزن 100 كجم.// انتهى //16:01ت م0117