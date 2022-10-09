رياضي / هوساوي بطل العالم في المصارعة الرومانية
الأحد 1444/3/13 هـ الموافق 2022/10/09 م واس
الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واس
توّج المصارع السعودي نبيل هوساوي بذهبية بطولة العالم للأساتذة في المصارعة الرومانية لوزن 100 كجم، بعد فوزه على منافسه النرويجي بالنقاط بنتيجه 4 - 3.
وكان هوساوي قد وصل للنهائي بعد فوزه في دور ربع النهائي على منافسه الأمريكي بالتفوق الفني 8 - صفر، وبذات النتيجة أكد تفوقه في دور نصف النهائي بالفوز أمام منافسه المجري.
يذكر أن البطولة أقيمت في بلغاريا، وحقق فيها البطل السعودي هوساوي برونزية المصارعة الحرة في ذات الوزن 100 كجم.
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16:01ت م
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