الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسعقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني والعشرين، اليوم، في مدينة الرياض، برئاسة وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، بحضور ممثلي جميع دول مجلس التعاون ومشاركة الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي.ونوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كان من أبرزها نتائج اجتماعات فريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحدة، حيث اعتمدت اللجنة التعديلات الواردة على نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وبحثت في مشروع تعديل نظام عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون.كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها موضوع تجميع المصطلحات التشريعية بدول المجلس، وما استجد من أعمال ذات الاهتمام المشترك في المجال التشريعي.// انتهى //16:15ت م0119