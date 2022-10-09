الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسيرأس معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه وفداً يمثل منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة, لبدء زيارة رسمية لسلطنة عُمان تليها دولة قطر الشقيقتين، وذلك بهدف توسيع الشراكة والتعاون في المجالات الخاصة بالتقنية والابتكار.ويلتقي معالي السواحه والوفد المرافق له خلال الزيارتين نظيريه العُماني والقطري ومسؤولي الجهات ذات الصلة في القطاع العام والخاص وقادة الشركات لتعزيز الشراكات والارتقاء بالعلاقات لمستويات أعلى، بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة خاصة فيما يتعلق بتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.وتعد المملكة اليوم المركز الإقليمي للتقنية والابتكار في المنطقة، ونقطة جذب الاستثمارات من خلال بناء عدد من الشراكات الإستراتيجية المتينة التي تعزز نمو الاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات المملكة المتعلقة بمجالي التقنية والابتكار، بما يسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030".// انتهى //16:20ت م0121