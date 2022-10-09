الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم، برنامج الدورة التأسيسية السادسة عشرة لأعضاء هيئة التدريس الجدد، الذي تنظمه عمادة تطوير، وذلك بقاعة الدرعية في الجامعة.وقال معاليه: إن الجامعةَ -في تنظيمها لهذا البرنامجِ لأعضاءِ هيئةِ التدريسِ الجددِ في نسختهِ السادسةِ عشرة- إنما تنطلقُ من وعيٍ تام بضرورتهِ وأهميتهِ لبناءِ لَبِناتٍ صلبةٍ ذاتَ أساسٍ قويٍ ومؤثرٍ في المخرجاتِ، انطلاقًا من كون الجامعة في هويتها الحديثة لن تكون مؤسسةً تقليديةً ينحصرُ دورها في الوسائلِ التقليديةِ القائمةِ بينَ طرفي العلميةِ الأكاديمية، بل تجاوز ذلك إلى تأسيسِ مفهومِ المشاركةِ بينهما من خلالِ وسائلَ حديثةٍ تحدث تفاعلًا بينهما.من جانبه بين وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي محمد مسملي أن الجامعة جندت الطاقات لتسخير الإمكانات ومجابهة الصعوبات والتحديات، ووضعت الخطط والإستراتيجيات من أجل التحول بالعملية التعليمية لاستخدام نظريات تعلم حديثة ترتكز على إكساب المتعلم المهارات المختلفة، ومن أهمها اتخاذ القرارات وحل المشكلات ومهارات البحث والتقييم الذاتي واستخدام التقنية بفاعلية.من جهته أفاد عميد تطوير المهارات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الزامل أنّ برامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد تعد من أهم البرامج التي تنظمها الجامعات المرموقة في مسار التطوير المهني لعضو هيئة التدريس، ومن هنا جاء اهتمام جامعة الملك سعود بهذا الجانب فبادرت إلى تنظيم برنامج أعضاء هيئة التدريس الجدد وفق المعايير المتبعة عالمياً، الذي يعد من المبادرات الريادية للجامعة في تطوير عضو هيئة التدريس، وقد اعتمد البرنامج أحد أهم الجمعيات البريطانية المتخصصة في التطوير المهني للأستاذ الجامعي.// انتهى //16:20ت م0122