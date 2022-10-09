حائل 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسحقق نادي جبه بطولة أندية حائل والقصيم والحدود الشمالية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، التي نظمها الاتحاد السعودي للسباحة، واستمرت يومين على مسبح مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.وجاء تتويج نادي جبة بالبطولة، بعد أن حلّ في المركز الأول في الترتيب العام بـ 48475.1 نقطة، تلاه ثانياً نادي طبرجل بـ 11324.4 نقطة، واستطاع نادي الجبلين الظفر بالمركز الثالث بـ 4736.9 نقطة.ويذكر أن البطولة شهدت مشاركة 113 سباحًا من 13 نادياً، فيما قادها تحكيميًا 21 حكمًا، وهي البطولة التي تأتي في إطار خطط وإستراتيجيات الاتحاد السعودي للسباحة، وتهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف سباحين موهوبين، ينتظرون فرصة للتميّز والتألق، الأمر الذي سيعود بالفائدة على صعيد المنتخبات السعودية، وتمثيل الوطن في محافل دولية.// انتهى //16:22ت م0123