عرعر 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر‬ عن مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني ١٤٤٤هـ لبرنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي وتخصصات الدبلوم، التي تشمل تقنية المحاسبة ، وتقنية الأعمال المكتبية، وتقنية التأمين وإدارة المخاطر، وتقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية المحركات ومركبات، وتقنية الدعم الفني للحاسب، وتقنية شبكات الحاسب، ودعم أنظمة شبكات الحاسب.وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 - 3 - 1444هـ ويستمر حتى 2 - 4 - 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني: "قبولي" عبر الرابط التالي ( https://adm.tvtc.gov.sa/registration ).// انتهى //16:25ت م0124