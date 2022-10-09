القاهرة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساختتم المنتخب السعودي للدراجات اليوم مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ 11 لدراجات المضمار "كبار - شباب - سيدات" التي استضافتها مصر على مضمار القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 - 9 أكتوبر الجاري.ونجح المنتخب السعودي خلال اليوم الخامس والأخير للبطولة في حصد ثلاث ميداليات بواقع "1 ذهبية 1 فضية 1 برونزية" ليكون إجمالي الميداليات التي حققها الأخضر في منافسات البطولة كافة 24 ميدالية.ونال الأخضر السعودي الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب عبدالعزيز الدريعي في سباق سبرنت، والميدالية الفضية عن طريق اللاعب عزام العبدالمنعم في سباق سبرنت، وجاءت الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب أمير السلطان في سباق سبرنت.ومثل الأخضر من فئة الكبار - رجال - كل من: حسن الجمعة، مصطفى الربيع، علي آل شيخ أحمد، يوسف اليوسف، عبدالعزيز الخويتم، علي السليمي، محمد المشيخص، عزام العبدالمنعم، عبدالعزيز القطان.وفي فئة الشباب - رجال - كل من: أحمد بو عبدالله، عبدالعزيز الدريعي، سلمان ربح، عبدالله المهنا، أمير السلطان، غسان مليباري، البراء جبره، رضا المناسف .كما مثل منتخب - السيدات - كل من: منيرة الدريوش، دانية سمباوة، مشاعل الحازمي، مروج فلمبان.مما يذكر أن منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار تقام بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق والمغرب والجزائر والسودان وجنوب السودان، إضافة إلى مصر البلد المستضيف.// انتهى //16:32ت م0126