الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأعلن نادي الإبل اليوم عن جدول مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة الذي سينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل ويستمر حتى منتصف شهر يناير 2023م.وتضمن الجدول الفئات المشاركة في السباقات ولون كل فئة وتاريخ الدخول ويوم التحكيم, حيث حُدِّد يوم الثلاثاء الموافق 29/11/1443هـ ليكون أول يوم لدخول المشاركين، على أن يكون يوم الخميس الأول من ديسمبر المقبل أول يوم في التحكيم.يذكر أن المهرجان في نسخته السابعة, بحسب ما أعلن مؤخراً رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، سيشهد العديد من القرارات التطويرية، أبرزها اعتماد الفئات الملكية، التي تشمل فئات: بيرق المـؤسس 80، سيف الملك 50، شلفا ولي العهد 20 "دق"، وشروطها إضافة إلى إطلاق فئة جديدة في النسخة المقبلة من المهرجان وهي فئة "البداوة"، التي تشمل شوط الـبـداوة 40، وهي فئة لكل الألوان وفق شروط محددة, وذلك في إطار التطوير المستمر في القطاع، ولزيادة التنافس بما يحقق أهداف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.// انتهى //17:04ت م0127