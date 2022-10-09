القاهرة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 1ر691 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت 7ر1 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 7ر0% مسجلاً 86ر9940 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 4ر1% ليصل إلى 47ر2184 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 09ر1% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 2ر3122 نقطة.// انتهى //17:07ت م0129