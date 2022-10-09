الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه العمل والتنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.// انتهى //17:09ت م0130