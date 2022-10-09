الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسوقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة، وشركة ريادة الصحة، بحضور معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ومحافظ منشآت الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني، بهدف دعم الشركة للحصول على أول ترخيص لمساحة عمل في القطاع الصحي.وبحسب الاتفاقية الموقعة أثناء ملتقى الصحة العالمي، استحدثت منشآت بالتعاون مع وزارة الصحة نشاط مساحات العمل الصحية المشتركة في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المشتركة لعمل نماذج جديدة في القطاع الصحي، وإيجاد فرص جديدة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهتمين بهذا القطاع.ويعد هذا الترخيص أحد الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال حسب إستراتيجية القطاع الصحي. كما نوهت منشآت بالأنشطة التي يمكن تقديمها في مساحات العمل الصحية المشتركة التي تتمثل بـ: العيادات العلاجية التي يقدمها أطباء سعوديون مصنفون، وأنشطة العيادات الصحية المتممة للعلاج من قبل أخصائيين سعوديين من غير الأطباء.وأسهمت "منشآت" في دعوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصحي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع وتشجيع العمل بنشاط مساحات العمل الصحية المشتركة، حيث عملت على ذلك بالتعاون مع الوزارة بمناسبة إطلاق ترخيص "مساحات العمل الصحية المشتركة"؛ للتعريف بالنشاط ومزاياه.يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الخدمات والاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومعالجة جميع التحديات التي تواجههم؛ لخلق بيئة تتيح فرص الازدهار والنمو.// انتهى //17:35ت م0131