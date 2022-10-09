الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسيبدأ وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأسبانية عساف بن سالم أبوثنين غداً , زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا تستمر عدة أيام.ويتضمن جدول الزيارة لقاءات مع مسؤولي البرلمان الأسباني، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الأسباني، ورئيس مجلس الشيوخ ، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في أسبانيا للتباحث والتشاور في العديد من الأمور المشتركة بين البلدين، لاسيما ما يتعلق بالبرلماني منها.وأشار عضو مجلس الشورى عساف أبو ثنين - في تصريح صحفي - إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز أهمية التبادل في زيارات الوفود البرلمانية المشتركة لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والدفع بالعلاقات البرلمانية المشتركة، والعمل على إنماء وتطوير آليات التعاون الثنائي بين المجالس البرلمانية في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية.ونوه بما حققته لجان الصداقة في مجلس الشورى من حضور في مجال الدبلوماسية البرلمانية مع مختلف المجالس البرلمانية بدعم معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.يذكر أنّ وفد مجلس الشورى يضم عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم: الدكتور سليمان الفيفي ، والدكتورة سلطانة البديوي، والدكتورة عائشة زكري، وعبدالله آل طاوي، وعطا السبيتي، ومحمد الفراج.// انتهى //17:36ت م0132