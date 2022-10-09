الخرطوم 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسافتتح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية إبراهيم الدخيرى بمقر المنظمة بالخرطوم اليوم، فعاليات الدورة التدريبية القطرية حول "أهم أمراض محصولَيْ القمح والشعير والطرق الحديثة للمكافحة"، التي تنفذها المنظمة بمكتبها الإقليمي الأوسط بالقاهرة، لصالح 33 مشاركاً من كوادر وزارة الزراعة بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية.وتهدف الدورة التي تستمر على مدى "5" أيام إلى تعريف المشاركين بأهم الأمراض التي تصيب القمح، مثل أمراض الأصداء، والبياض الدقيقي، والتفحم السائب، وأعفان الجذور، كما تهدف إلى التعريف بالأصناف المقاومة لهذه الأمراض، والتعريف بالطرق المثلى للمكافحة المتكاملة لهذه الأمراض.ويشتمل البرنامج التدريبي للدورة على موضوعات تتعلق بأمراض الأصداء وطرق المكافحة، وطرق التربية لمقاومة الأصداء والأهمية الاقتصادية، كما يشتمل على موضوعات تتعلق بأمراض التفحمات وطرق المكافحة، وموضوعات أخرى تتعلق بأمراض الشعير ومرض عفن الجذور، وأهم طرق المكافحة، والأهمية الاقتصادية.// انتهى //17:53ت م0135