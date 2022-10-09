الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستتواصل الإثارة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023، بجولة سابعة ستنطلق غداً الاثنين، وعنوانها الأبرز "لقاء قمةٍ يجمع الهلال بالشباب"؛ استناداً إلى تاريخ لقاءات الفريقين الذي طالما حظي بالندية، إلى جانب سجل مشرّف لكليهما على صعيد بطولة الدوري الممتاز في المملكة، بالإضافة إلى وضعهما الحالي ومسيرتهما في الدوري هذا العام.ولعل حمل الهلال للقب المسابقة أحد الحوافز له للفوز في هذه المواجهة، وحرصه على أن تكون المباراة البلسم لمعالجة أوضاعه، وذلك بخطف النقاط الثلاث، وإضافتها لـ13 نقطة في رصيده جمعها من الفوز في أول أربع مواجهات لعبها، وخسارة وتعادل في آخر جولتين، ولتكون دافعاً قوياً لاستعادة توازنه، وتجاوز عثرة الجولتين السابقتين، والتقدم إلى الأمام في ترتيب المسابقة، إذ يحتل حالياً المركز الخامس، إلى جانب أن الفوز سيسهم في تعطيل ضيفه الشباب، الذي يسجل بدوره أرقاماً جيدة منحته تألقاً كبيراً هذا الموسم، ووضعته في صدارة ترتيب فرق الدوري حتى الآن، إذ إنه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الجولات الست السابقة بـ 18 نقطة، ومن سجلت له الإحصائيات الأسبقية بصفته أقوى هجوم والأكثر تهديفاً بين فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، لذا وفقاً لهذه المعطيات استحقت هذه المواجهة أن تكون عنواناً أبرز لهذه الجولة.من جانبهم، الثلاثي الآخر (الاتحاد 14 نقطة - التعاون 14 نقطة - النصر 13 نقطة)، يخوضون غمار المنافسة في هذه الجولة بتركيز عالٍ؛ للظفر بثلاث نقاط لكلٍ منهم في المواجهات التي سيلعبونها، إذ ستمكنهم من مواصلة ملاحقة المتصدر الشباب، وتحافظ على أسبقيتهم على حساب الهلال الخامس، وفرصة للتقدم في سلم الترتيب حال تعثر أحدهم، حيث إن الاتحاد يأتي في وصافة الترتيب بفارق الأهداف عن الثالث التعاون، وبأفضلية نقطة عن النصر رابع الترتيب.يذكر أن هذه الجولة ستنطلق غداً بمباراة يستقبل فيها الرائد "الثامن" برصيد 11 نقطة، الطائي "السادس" بـ 12 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فيما يحل الباطن متذيل الترتيب بنقطة واحدة ضيفاً على الوحدة الـ 12، بأربع نقاط على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.ويستضيف ضمك "السابع" بـ 11 نقطة يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها فريق الاتحاد، وهما الفريقان الطامحان لتحقيق نتيجةٍ إيجابية، على غرار النصر في الطموح عندما يستقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض نظيره العدالة صاحب المركز الـ 11 بـ 4 نقاط، فيما سيلعب التعاون مع أبها الـ 14 بأربع نقاط، بينما سيواجه الخليج الـ 13 بأربع نقاط ضيفه الفتح التاسع بـ 6 نقاط، في حين سيكون الاتفاق الـ 10 بـ 6 نقاط ضيفاً في آخر لقاءات الجولة على الفيحاء الـ 15 بنقطتين في المجمعة.// انتهى //17:53ت م0136