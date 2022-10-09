الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساطّلع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال جولةٍ تفقدية على جاهزية مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مؤكداً على أهميَّة انسيابية حركة السفر وسير العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.والتقى الجاسر، بالرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، واستُعرِض خلالها مشروع تطوير نظام مناولة الأمتعة، وآخر تطورات مشروع تحديث منصات تسجيل الركاب، موجّهاً بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و"رؤية المملكة 2030".ونوه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية بجهود العاملين في قطاعات المطار للعمل على رفع مستوى التنسيق المشترك تسهيلاً لحركة السفر، إذ سيشهد المطار نموًّا مُتسارِعًا مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر 2022.// انتهى //18:19ت م0141