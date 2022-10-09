الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأتاح الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب)، اليوم، التسجيل لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان في المرحلة الخامسة من البرامج التدريبية لهذا العام 2022م, التي ستنطلق يوم الأحد 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022م.ومن المزمع أن يقدّم المركز (13) برنامجاً تدريبياً في هذه المرحلة تشمل: المراجعة الداخلية والتدقيق المبني على المخاطر، الرقابة على الأداء، المحاسبة الحكومية، المحاسبة لغير المحاسبين، الإدارة المالية، الرقابة على المستودعات الحكومية، والمحاسبة القضائية، يستهدف من خلالها تدريب أكثر من (260) متدربًا ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهود الديوان في تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته؛ بهدف تطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة للحفاظ على المال العام والمكتسبات الوطنية، وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.يُذكر أن التسجيل في البرامج التدريبية متاح من خلال الموقع الإلكتروني لمركز (تدريب) عبر الرابط التالي: http://portal.gca.gov.sa/SCFPA/login.php.// انتهى //18:59ت م0144