الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, اليوم, برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من قطاعات الوزارة بمنطقة الرياض.واطلع معاليه في بداية الزيارة على أنشطة وبرامج ومبادرات الجمعية، ودورها في تطوير القطاع التنموي وتعميق أثره في المجتمع، وتمكين الجمعيات الناشئة وتسريع إطلاق أعمالها، إلى جانب بناء نموذج عمل مؤسسي مبتكر للشراكات، ودعم الأفكار والمبادرات الريادية التنموية وتطويرها، وتحقيق التميّز.وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية القطاع غير الربحي في تعزيز الشراكة المجتمعية، وقيم البذل والعطاء الإنساني، مشيداً بجهود العاملين في القطاع وتفانيهم في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن نسبة النمو في منظمات القطاع بلغت 165% منذ انطلاق "رؤية المملكة 2030"، كما يبلغ عدد منظمات القطاع 3637 منظمة، ونسبة نمو المنظمات المتخصصة أكثر من 73%.// انتهى //19:00ت م0147