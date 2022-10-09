الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، بنائب الرئيس التنفيذي للتقنيات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة أوراكل العالمية ريتشارد سميث، وعدد من قادة الشركة أثناء زيارتهم للمملكة.ونُوقِشت خلال الاجتماع أوجه التعاون بين الطرفين، واطُّلِع على أبرز مستجدات الشركة ونموها في مجال الحوسبة السحابية على مستوى المملكة والمنطقة.وتطرق معاليه خلال الاجتماع إلى التطور المتسارع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وتقدمها في المؤشرات العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على ما تحظى به المملكة من مكانة جعلتها تحتل الريادة العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى الأفراد والمؤسسات، علاوة على تميزها في الكوادر الرقمية، ومعدل مشاركة المرأة في المجال الرقمي، الذي يشهد تفوقاً على معدل دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين.بدوره، ثمن ريتشارد سميث الجهود التي تقدمها الهيئة بوصفها منظمًا رقميًا للمملكة ودعمها لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، منوهاً بالنمو المتزايد في سوق الحوسبة السحابية في المملكة مقارنة بدول العالم الأخرى، وأن المملكة أول الخيارات الاستثمارية للشركة في زيادة القدرة الاستيعابية للحوسبة السحابية لخدمة العملاء.يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار سعي الهيئة الدائم إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز أسواق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال التباحث مع كبرى الشركات العالمية في المجال لنقل خبراتها ومعارفها؛ لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار في قطاع خدمات الحوسبة السحابية في المملكة.// انتهى //19:00ت م0148