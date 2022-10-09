الطائف 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم رئيس وأعضاء نادي كفاءات الثقافي والشبابي في المحافظة .واستُعرِضت خلال اللقاء جهود النادي في المحافظة وخططه المستقبلية لصناعة وإنتاج المعرفة.وثمن سموه لرئيس وأعضاء نادي كفاءات الثقافي والشبابي جهودهم المتواصلة في تحقيق وتطوير رأس المال البشري والاهتمام بقدرات ذوي الكفاءة.من جانبه، قدم رئيس نادي كفاءات أحمد الشمراني عرضًا موجزًا عن النادي وأهدافه وأبرز الإنجازات التي قدمها في المحافظة، إضافة إلى الطموحات التي يسعى إلى تحقيقها، والاهتمام بالمعرفة عبر كفاءات شبابية تُدرَّب وتُؤهَّل وتُمكَّن.// انتهى //19:33ت م0149