الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسعقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي - اليوم - حواراً مفتوحاً مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن الجولة التفقدية لعدد من قطاعات الوزارة بمنطقة الرياض.ونوه معاليه خلال اللقاء بدعم واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بريادة الأعمال، وتعزيز دوره في التنمية الوطنية، مشيداً بالمنجزات الكبيرة التي تحققت مع رؤية المملكة 2030 للشباب السعودي من الجنسين، وتمكينهم من إدارة مشروعاتهم الخاصة، مباركاً ما تحقق لهم من نجاح، وإيجاد فرص وظيفية في سوق العمل.وأكد المهندس الراجحي، أن الشباب السعودي أثبت قدرته وتفانيه في عمله، وشغفه وطموحه بتحقيق أفضل المنجزات، والإسهام في تنمية المجتمع، مبيناً أن الفرص كبيرة، ومجالات العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتنامى بطرق إبداعية ومبتكرة، وهو الأهم في تعزيز التنافسية في السوق.عقب ذلك جرى حوار مفتوح مع عدد رواد الأعمال، وأجاب معاليه عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، والحلول المقترحة والمبتكرة لمواجهة بعض التحديات التي تواجه العمل في مشروعاتهم.وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد زار أحد المشروعات الريادية (i-be) المدعوم من بنك التنمية الاجتماعية، واستمع إلى شرح عن المشروع وهدفه في دعم أصحاب الأفكار الريادية، وتوفير بيئة عمل تساعدهم على بناء قدراتهم ومهاراتهم الفردية لتأسيس مشاريعهم، كما اطلع معاليه على نماذج متعددة لعدد من المشاريع الريادية، وتعدد مجالاتها، واستجابتها لاحتياجات السوق.// انتهى //20:12ت م0151