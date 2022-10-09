جدة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واساختتمت أمس بطولة دوري أمانة محافظة جدة لكرة السلة للأشخاص ذوي الإعاقة في نسختها الثانية، التي احتضنتها ملاعب حي الشاطيء.وجاء الختام في حفلٍ كُرّم فيه أصحاب المراكز الأولى بالكأس والميداليات، التي توزعت بين مجموعات (سلة الكراسي - والمبتدئين - والأصحاء).يذكر أن البطولة تأتي في إطار المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تنفذها أمانة المحافظة، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية، بالشراكة مع مؤسسات من القطاع الخاص؛ رغبةً منهم في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة رياضية، اشتملت على ثلاث مجموعات وفرق متعددة.// انتهى //20:15ت م0152