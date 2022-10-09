الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستستعد هيئة الفنون البصرية لإطلاق مهرجان سنوي لفن الجداريات تحت عنوان مهرجان "شفت22"، وستُقام دورته الأولى في مستشفى عرقة بالرياض خلال المدة من 13 إلى 30 أكتوبر الجاري؛ بهدف تسليط الضوء على واحد من أحدث أشكال الفن في المملكة، من خلال تقديم مجموعة من الأعمال الفنية للاحتفاء بفن الجداريات الذي يلقى صدىً عالياً لدى الجماهير المحلية والعالمية.وأوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين، إن مهرجان "شفت22" جزء من جهود هيئة الفنون البصرية للاحتفاء بالفنانين المحليين والعالميين، وتشجيعهم وتمكينهم، من خلال تزويدهم بمنصات لتبادل الحوار والإبداع الفني في مجال الفنون البصرية، حيث يعدُّ المهرجان مثالاً على الفرص العديدة الناتجة من النمو المستمر للمشهد الفني المحلي.ويأتي المهرجان بمشاركة القيم الفني وكالة كرييتف فيلوزفي (Creative Philosophy) ومقرها نيويورك، وستركز الدورة الأولى من المهرجان على أسلوب الأنماط الهندسية المستوحاة من العناصر المعمارية لمستشفى عرقة، وستقدم أعمالاً لأكثر من 30 فناناً محلياً وعالمياً، مثل هدى بيضون وريكس تشوك (REXCHOUK) وزينب الماحوزي، كراش (CRASH) وتريفور أندرو (Trevor Andrew) ورفيق أناضول (Refik Anadol)، إلى جانب لقاءات حوارية مميزة ينظِّمُها المهرجان، وورش عمل متنوعة، وأنشطة إبداعية في بيئةٍ فنية متكاملة تشمل الموسيقى والأزياء (Street Fashion)، والبريك دانس، والتزلج، وعربات الطعام.وسيعمل الفنانون المشاركون في المهرجان على استغلال مساحات جدران المستشفى ليصبح متحفاً ليلياً فريداً من نوعه بطريقة إبداعية مميزة.واختيرت كلمة "شفت" عنواناً للمهرجان، انطلاقاً من دلالة الكلمة التي تستخدم عادةً للسؤال عن النظر في شيء، ليدعو بذلك المهرجان زوَّاره إلى النظر واستكشاف الأعمال المشاركة فيه، الأمر الذي يعكس التطور والنمو في القطاع الثقافي بالمملكة، والتحول في إدراك أهمية فن الجداريات بين الماضي والحاضر،حيث يحظى حالياً بمكانة فنية بارزة في المجتمع.// انتهى //20:25ت م0153