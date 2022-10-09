رياضي / الأهلي المصري يتوج ببرونزية لبطولة قارية في كرة اليد على حساب الأفريقي التونسي
الأحد 1444/3/13 هـ الموافق 2022/10/09 م واس
تونس 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واس
تغلب فريق الأهلي المصري لكرة اليد على نظيره الأفريقي التونسي بنتيجة (30 ـ 22) في المباراة التي جمعتهما اليوم، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة أفريقيا للأندية المقامة حالياً في تونس وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.
وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقاً بنتيجة (14 ـ 9)، كما واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (30 - 22)، ويحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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20:26ت م
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