تونس 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واستغلب فريق الأهلي المصري لكرة اليد على نظيره الأفريقي التونسي بنتيجة (30 ـ 22) في المباراة التي جمعتهما اليوم، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة أفريقيا للأندية المقامة حالياً في تونس وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقاً بنتيجة (14 ـ 9)، كما واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (30 - 22)، ويحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية.//انتهى//20:26ت م0154