جدة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب مملكة تايلند الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، وألا تروا سوءًا أو مكروهاً ".// انتهى //20:27ت م0155