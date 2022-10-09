جدة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة الجنرال " متقاعد " برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند، في ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو.وقال الملك المفدى:" بلغنا نبأ حادثة إطلاق النار في محافظة نونغ بوا لانفو، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، ونبعث لدولتكم ولأسر الضحايا بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءًا أو مكروهاً ".// انتهى //20:28ت م0157