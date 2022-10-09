جدة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة الجنرال " متقاعد " برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند، في ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع في محافظة نونغ بوا لانفو.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت ببالغ الأسف نبأ حادثة إطلاق النار في محافظة نونغ بوا لانفو، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأبعث لدولتكم ولأسر الضحايا بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءًا أو مكروهاً ".// انتهى //20:29ت م0158