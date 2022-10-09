جدة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير - اليوم - بمعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وعدد من مسؤولي الأمانة، وذلك خلال جولته في منطقة مكة المكرمة لزيارة عدد من المشاريع السكنية والمواقع الإنشائية في مكة المكرمة وجدة.وناقش المهندس البدير خلال اجتماعه في أمانة جدة عدداً من الموضوعات، يأتي من أبرزها عشوائيات جدة والفرص الاستثمارية في المحافظة، بالإضافة إلى القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، كما اجتمع معاليه في مقر الأمانة بممثلي الجمعيات الإسكانية الخيرية بجدة.وشملت الجولة مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن أبرز المشاريع التي تنتظرها المحافظة، بالإضافة لتعزيز سبل التعاون بين المكتب والوزارة، أعقبها زيارة لمعاليه إلى شركة وسط جدة للتطوير.كما تفقد معاليه عدداً من المشاريع السكنية، حيث زار ضاحية الجوهرة التي تضم أربعة مشاريع (فينان، بوفارديا ستي، الجوهرة ريزدنس، بيلار)، ووقف على جاهزية المشاريع قبل تسليمها للمواطنين، مطلعاً على عدد من الوحدات السكنية المخصصة لمستفيدي الإسكان التنموي.وتحتضن محافظة جدة 24 مشروعاً سكنياً بالشراكة بين "سكني" والقطاع الخاص، بإجمالي مساحات تتجاوز 7 ملايين م2، توفر مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، مع مراعاة تنوّع الرغبات والقدرات والالتزام بالحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة عصري ومتكامل.ونوّه معاليه بأن تملّك الأسر السعودية للمساكن أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - ما أسهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى قطاع الإسكان، مؤكداً استمرار البرنامج بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى.واختتم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولته بزيارة (جمعية أصدقاء المجتمع) ومركز سكني الشامل بجدة، كما سيفتتح معاليه غداً معرض ريستاتكس جدة العقاري بمشاركة أكثر من 40 جهة تنوّعت بين شركات تطوير عقاري وإسكاني وجهات تمويل، ويقام المعرض في مركز جدة للمنتديات والفعاليات خلال المدة من 10 - 13 من شهر أكتوبر الجاري.// انتهى //20:34ت م0159