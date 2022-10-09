تونس 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واسوضعَ الأهلي المصري، وصيف بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قدماً في دور المجموعات، نظير فوزٍ ثمين على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي وصيف بطل الدوري المحلي بتونس بهدفٍ نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب مصطفى بن جنات في المنستير في ذهاب الدور الأول.سجَّل للأهلي هدفه الوحيد اللاعب محمد عبدالمنعم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح به فريقه حالة من الارتياح عندما يلتقى الفريقان إياباً السبت المقبل بملعب السلام في القاهرة.//انتهى//20:34ت م0160