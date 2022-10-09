الرياض 13 ربيع الأول1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسجاءت انطلاقة سباق الملوح، الذي ينظِّمُه نادي الصقور السعودي يومي الجمعة والسبت على مدار ستة أسابيع بالتزامن مع مزاده المقام بمقره بمَلهم (شمال الرياض) حتى 12 نوفمبر المقبل، مثيرةً وحماسيةً وسط إقبال كبير من الصقَّارين.وشهدَ اليوم الأول للسباق - الذي خصص لفئة فرخ حر- إثارةً كبيرةً، فيما تتنافس 6 فئات، هي: (فرخ – قرناس) حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير، على جوائز تبلغ 756 ألف ريال.وأكدَ عددٌ من الصقَّارين أن سباق الملواح يسهم في تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.وثَمَّنَ الصقَّار وديع بن جماع السعدي، الجهودَ الكبيرةَ التي يقدمها نادي الصقور السعودي للصقَّارين، مشيداً بإقامة سباق الملواح في هذا التوقيت، مفيدًا أن السباق له العديد من الإيجابيات بالنسبة للصقَّارين، حيث يكسر فترة الركود ويجعل الصقَّارين في أجواء المنافسة، ويتيح لهم فرصة ممارسة هوايتهم.وأشارَ إلى أن الجوائز الكبيرة التي رُصِدَت، تشجِّع الكثيرين على المشاركة، وتعطي السباق أجواء من الحماس والإثارة، مؤكداً أن الصِقَارَةَ إرثٌ وفخرٌ للجميع،كما أن الجهود التي يبذلُها نادي الصقور السعودي تسهم في المحافظة على هذا الإرث، حيث نقلته إلى العالمية من خلال الفعاليات المختلفة التي يقيمها.من جانبه، أكدَ الصقَّار عبدالله غازي أن سباق الملواح فرصة جميلة للقاء الصقَّارين من مختلف أنحاء المملكة، موضحاً أن هذه المشاركة الأولى له،والحوافز التي يقدِّمُها نادي الصقور السعودي للصقَّارين في مختلف فعالياته، أسهمت في إعادة كثير من الصقَّارين لهذه الهواية.بدوره، شدَّد فهد بن حمد الهاجري على أهمية سباق الملواح في هذا التوقيت، مؤكداً أنه يسهم في تدريب الصقَّارين، والوقوف على استعدادات الصقور، خاصة الفروخ التي تحتاج للتعود على أرضية السباق.وقدَّم الهاجري شكرَه لنادي الصقور السعودي على الجهود التي يبذلها لخدمة الصِقَارَة والصقَّارين والمحافظة على هذا الإرث العريق.يذكر أن نادي الصقور السعودي خَصَّصَ جوائزَ قيمةً لكل شوط من أشواط سباق الملواح، توزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.// انتهى //20:42ت م0161